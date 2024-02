Edificio occupato. Otto denunciati

Otto persone denunciate per occupazione abusiva di uno stabile in via Industriale e altre sei sanzionate perché bivaccavano sotto una pensilina al parco Tarello. È il bilancio di una operazione della polizia Locale di Brescia che nelle scorse ore, nell’ambito di alcuni controlli nei parchi e negli stabili dismessi, ha fatto scattare sgomberi e denunce. Una pattuglia ieri ha ispezionato un edificio abbandonato nell’area dell’ex Basileus, soprendendovi otto clochard che, dopo avere forzato gli ingressi, si erano acquartierati abusivamente all’interno. La proprietà dello stabile provvederà a denunciarli per invasione di fabbricato e danneggiamento (degli infissi). Una seconda pattuglia ha controllato le aree verdi della zona sud (parco Tarello, Pescheto, Gallo). Al Tarello gli agenti hanno trovano sei persone che dormivano sotto una tettoia, sanzionate per violazione al regolamento di polizia urbana. B.Ras.