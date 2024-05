Due alani fra gli oggetti smarriti. Le stranezze dell’ufficio. C’è anche un testamento

Due alani, smarriti in Città Alta lo scorso 25 aprile, e restituiti ai proprietari. È l’ultima operazione effettuata in questi giorni dall’Ufficio oggetti smarriti della polizia locale di Bergamo, che è riuscito a rintracciare i padroni dei due cani. Ma negli ultimi anni l’ufficio ha svolto un’intensa attività. Tra il 2014 e il 2024, infatti, sono stati ritrovati e trattati un totale di 11.115 oggetti, che hanno richiesto un grande lavoro di catalogazione, ricerca dei proprietari e stoccaggio in magazzino degli oggetti non reclamati. Dal 2014, ad occuparsi del servizio è l’agente della polizia locale Elena Tedesco, che ha gestito un grande numero di casi di oggetti trovati e recuperato veicoli rubati nel territorio comunale. Negli anni, a causa dell’aumento dei flussi turistici a Bergamo, favoriti dalla crescita dell’aeroporto di Orio al Serio, sono aumentati i casi di documenti e oggetti appartenenti a persone straniere, le quali sono state rintracciate e gli oggetti recapitati - tramite corriere espresso (con le spese a carico delle persone a cui il bene viene restituito) - nei loro paesi di provenienza, sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea. Nel 2017 c’è stata la svolta social con la creazione della pagina Facebook “Oggetti rinvenuti Polizia Locale Bergamo“. Pagina che ha ottenuto un altro gradimento, con oltre 10.000 follower, e che ha facilitato il contatto diretto fra i cittadini e il comando della polizia locale per quanto riguarda gli oggetti smarriti, rispondendo ai messaggi privati 7 giorni su 7. Da gennaio ad aprile 2024 sono state aperte 419 pratiche di rinvenimento, delle quali 218 sono state chiuse con la restituzione degli oggetti. Tra questi ritrovamenti ci sono stati sette tra autovetture e motocicli rubati, 8 biciclette, due monopattini elettrici, 80 portafogli, 308 documenti personali, 134 carte di credito o bancomat e 1313,20 euro in contanti. Per quanto riguarda gli animali domestici, sono stati restituito cani, gatti, e furetti, mentre un gallo domestico e una tartaruga hanno trovato una nuova casa.

Michele Andreucci