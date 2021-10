San Siro (Como), 10 ottobre 2021 – Balli proibiti dal Covid sul lago di Como. I carabinieri di Menaggio in nottata hanno sorpreso oltre cinquecento giovani accalcati sulla pista da ballo della discoteca “Papaya club” di San Siro, nonostante sia ancora vietato ballare nei locali. Oltre a non essere rispettato il distanziamento sociale, nessuno tra l'altro indossava la mascherina.

I militari hanno spento la musica e sgomberato immediatamente la discoteca che resterà con le porte chiuse per diversi giorni perché ai gestori è stata revocata la licenza ed è stata imposta la serrata coatta temporanea. Con i colleghi del Nil di Como, cioè il Nucleo ispettorato del lavoro, sono inoltre in corso verifiche su diverse irregolarità penali e amministrative riscontrate per quanto riguarda le normative di sicurezza. L'altra notte la serrata è scattata per lo stesso motivo anche all'“Albert club” di Fino Mornasco, dove i poliziotti e i finanzieri hanno contato in pista a ballare almeno 300 persone.