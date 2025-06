Discarica abusiva in città. Europa verde chiede risposte

COMO

Una discarica abusiva all’esterno della stazione di Como Camerlata: è quanto denuncia Mattia Sacchi, esponente di Europa Verde Como, documentando con tanto di fotografie l’accumulo che si è creato da alcuni giorni a questa parte. "Fuori dalla stazione ferroviaria di Como Camerlata – spiega - alle porte della città, si è creata da lunedì, come raccontato da alcuni residenti incontrati sul posto, una discarica abusiva di rifiuti: sacchi di immondizia, materassi, vecchi mobili e scarti edilizi abbandonati impunemente a pochi metri dai binari, nell’indifferenza generale". Un luogo di continuo transito per i pendolari, "che dovrebbe essere sicuro e dignitoso per pendolari, studenti e residenti – aggiunge Sacchi – ma è diventato uno scenario di degrado urbano inaccettabile, con impatti diretti sulla qualità della vita e sull’immagine stessa della città". Le periferie meritano rispetto e decoro, prosegue: "È inaccettabile che l’immediata periferia di Como venga sistematicamente trascurata: le periferie non sono zone di serie B. Meritano lo stesso livello di attenzione, cura e investimenti riservato al centro storico e alle aree turistiche. Il decoro urbano non è un privilegio: è un diritto di ogni cittadino". In conclusione della sua denuncia, si rivolge al Comune: "Chiediamo un intervento immediato per la rimozione dei rifiuti, l’identificazione dei responsabili e la messa in atto di controlli regolari".