Degenti Rsa maltrattati. Va ai domiciliari

Arresti domiciliari per Evelina D’Amico, operatrice sociosanitaria di 44 anni di Centro Valle Intelvi, finita in carcere lunedì assieme a Fabrizio Violetti, 50 anni di Corrido, con le accuse di gravi maltrattamenti agli anziani degenti della Rsa Sacro Cuore di Dizzasco. Il Gip, con il quale hanno affrontato l’interrogatorio di garanzia, ha disposto l’attenuazione della misura cautelare per la donna, lasciandola invece invariata per l’uomo. Ieri sono stati sentiti anche i cinque colleghi per i quali fin dall’inizio sono stati previsti gli arresti domiciliari: Guglielmo Bruzzo, 33 anni di Argegno, Paola Garbagnati, 48 anni di Moltrasio, Sabrina Codara, 44 anni di Schignano, Milena Faverzani, 51 anni di Centro Valle Intelvi e Florentina Florea, 44 anni di Dizzasco. Ad accusarli, mesi di intercettazioni audio e video dei carabinieri che mostrano i trattamenti che venivano riservati ai degenti del quarto piano, allettati o con gravi problemi cognitivi. Pa.Pi.