Cybersecurity, un nervo scoperto. L’appuntamento è a ComoNext

Un nervo scoperto la sicurezza in Italia, non solo in termini di prevenzione degli incidenti sul lavoro spesso con esito mortale, ma anche quando si parla di protezione dagli attacchi dei pirati informatici. "Le aziende italiane non si preparano agli incidenti di cybersecurity. Persino tra quelle che ammettono di essere state attaccate meno di due anni fa, più del 60% tralascia di attivarsi in caso di problemi cyber - spiega Mauro Cicognini, membro del Comitato Scientifico di Clusit (Associazione italiana per la sicurezza informatica) - La criminalità non è democratica, anzi approfitta molto volentieri delle vittime che si lasciano colpiere di nuovo".

Se ne discuterà la prossima settimana, giovedì 19 ottobre, nel corso di un convegno promosso da Reti Spa in programma alle 14.30 el parco tecnologico ComoNext di Lomazzo. "Si parla molto di sicurezza informatica, infatti, ma raramente si arriva a identificare il lato pratico del problema per mettere al riparo i propri dati - spiegano gli organizzatori - Eppure, termini come phishing, ransomware, malware, social engineering, cominciano ad entrare nel linguaggio di tutti i giorni: la ricezione di e-mail fraudolente che somigliano a e-mail provenienti da fonti affidabili, software dannosi progettati per estorcere dati e informazioni, piuttosto che social engineering, sono esempi di attacchi cyber, dai quali non è più solo opzionale difendersi, ma diventa necessario per la salvaguardia del proprio business". Alla fine dei lavori vi sarà la possibilità di effettuare una visita della sede di ComoNext avere un incontro con gli organizzatori al fine di avviare un percorso nell’ottica di salvaguardare il patrimonio informativo della propria azienda. "Il tema della cybersecurity è direttamente connesso allo sviluppo dell’innovazione e alla digitalizzazione delle imprese, necessari per rimanere nel mercato - conclude Stefano Soliano, amministratore delegato di ComoNext Spa - Cybersecurity, cioè sicurezza di rete, significa protezione dei dati e delle informazioni aziendali, per salvaguardarne il know-how e l’operatività. Comonext vuole dare il proprio contributo per supportare la divulgazione e ampliare la conoscenza". R.C.