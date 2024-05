Corpo musicale Santa Cecilia. Crowdfunding per crescere

Un sogno chiamato musica. È quello che da anni si coltiva a Capriolo grazie al Corpo Musicale Santa Cecilia, che coi suoi maestri e volontari ha formato centinaia di musicisti. Ora la formazione vuole mettersi al passo con i tempi e grazie a un gruppo di giovani del sodalizio, in collaborazione con un istituto bancario con una filiale in paese, ha trovato modo per ideare un crowdfunding che la aiuterà a mettersi al passo coi tempi.

"Questa iniziativa ci permetterà di sfruttare appieno le potenzialità del digitale per acquisire nuove risorse, ampliare la nostra rete di sostenitori e promuovere la conoscenza della nostra realtà all’interno della comunità – spiega uno dei musicisti, Fabio Sanga - Il nostro ruolo è stato quello di presentare un progetto alla banca, e siamo lieti di annunciare che è stato selezionato. È intitolato “Uno strumento per un sogno” e ha l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di strumenti per i nostri giovani allievi. Ma non solamente, perché vogliamo organizzare nuovi eventi e fare conoscere la nostra banda anche tramite i social e altri canali. Insomma, abbiamo tantissimo da fare e non vediamo l’ora di farlo".

Il direttore della banda Giuliano Muratori, è entusiasta e sottolinea che la banda è un elemento fondamentale della comunità capriolese. "La musica è più di una semplice passione per noi; è un mezzo per coltivare il talento e nutrire i sogni dei nostri giovani - spiega il maestro -. Con il sostegno generoso della nostra comunità, possiamo assicurare che nessun talento rimanga inascoltato o non sviluppato. I giovani vanno plasmati e la musica è uno strumento ideale per farlo". Mi.Pra.