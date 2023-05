Confindustria Lecco-Sondrio promuove i corsi per cyberdifensori

Imprenditori lecchesi a caccia di giovani talenti esperti in cybersicurezza. In provincia, come nel resto d’Italia, gli attacchi informatici degli hacker aumento con percentuali a tre cifre: oltre il 150%. Per questo i vertici di Confindustria Lecco e Sondrio con gli specialisti di Its Academy Angelo Rizzoli propongono un corso di Cyber defence specialist per formare e reclutare cyberdifensorsi in grado di gestire autonomamente le fasi di risposta a un incidente di sicurezza informatica e di effettuare le operazioni di base di analisi forense digitale. "L’Italia è tra i Paesi UE maggiormente interessati dagli attacchi informatici che colpiscono le aziende a qualsiasi livello - spiega Roberto Sella, direttore di Its Academy Angelo Rizzoli -. Oggi gli imprenditori hanno maggiore consapevolezza sul tema e gli strumenti tecnologici sono più accessibili che in passato, così come le figure professionali. I nostri giovani talenti hanno una marcata attitudine a tutto ciò che è informatico, riuscendo a sviluppare le competenze necessarie in modo rapido ed efficace. Ad oggi sono tra i professionisti più ricercati".

"Apriremo le porte delle aziende partner a tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questi temi", annuncia Ester Crisanti, coordinatore dei corsi. L’open day e la presentazione sono in programma domani, lunedì. "È uno strumento particolarmente efficace per lo sviluppo delle competenze necessarie alle imprese, anche nella logica della crescita futura, e sosteniamo con convinzione la nascita di questo nuovo corso, che si concentra su un ambito di primario interesse per il sistema produttivo", evidenzia il direttore generale di Confindustria Lecco e Sondrio, Giulio Sirtori. Il corso in Cyber defence è un corso ordinamentale in partenza nel biennio accademico 2023 – 2025: si svolgerà anche a Lecco e prevede un percorso formativo di 2 anni e duemila ore di attività. D.D.S.