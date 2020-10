Como, 30 ottobre 2020 - Un egiziano di 34 anni di Milano e un ghanese di 25 anni di Monza sono stati denunciati a piede libero dagli agenti di polizia locale di Como, per aver messo in atto una truffa allo scopo di superare la prova scritta per la patente B.

I funzionari della Motorizzazione mercoledì in sede d’esame sono stati insospettiti da movimenti e atteggiamenti nervosi di due esaminandi: hanno lasciato che tutti terminassero la prova, e chiamato gli agenti dell’unità operativa Sicurezza urbana. Al termine della prova, i due sospettati – che non si conoscevano tra di loro - sono stati condotti in un locale e perquisiti. Smascherando così il classico sistema utilizzato per passare le prove della patente: sotto alle maglie che indossavano, avevano una piccola telecamera fissata con un nastro adesivo, puntata in corrispondenza di un foro aperto negli indumenti, che permetteva di trasmettere le immagini del test all’esterno. Le risposte corrette arrivavano tramite dei microauricolari. Uno dei due ha ammesso i fatti e dichiarato di aver pagato 800 euro per la truffa, senza però indicare a chi sono state trasmesse le immagini e chi ha fornito le risposte.