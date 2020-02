Como, 4 febbraio 2020 - I guai non vengono mai da soli a Como dove dal pomeriggio è chiusa anche Valfresca, a causa del vento che ha abbattuto i rami di alcuni alberi. I vigili del fuoco sono al lavoro in via XXVII Maggio dove i lavori procedono con difficoltà, proprio a causa delle forti raffiche di vento che rendono complicati gli interventi di potatura.

A pagarne le conseguenze gli automobilisti, rimasti in coda all'uscita dall'ufficio perché il traffico in centro si è completamente bloccato. L'ennesimo disagio che si somma alla chiusura di via San Fermo e le code sulla A9 per i lavori in galleria.





© Riproduzione riservata