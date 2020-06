Como, 26 giugno 2020 - Continua a perdere pezzi la Giunta Landriscina e questa volta ad andarsene è un stato Vincenzo Bella che per tre anni ha retto una delle deleghe più pesanti occupandosi di Lavori pubblici. Ufficialmente l'assessore ha deciso di farsi da parte per "motivi personali" tra i quali rientra anche il confronto a distanza con il collega Marco Galli sulla questione della piscina di Muggiò chiusa da luglio dell'anno scorso.

Difficilmente il sindaco Mario Landriscina potrà sfuggire a quel rimpasto di Giunta che è in predicato da tanti, troppi, mesi da quando cioè Forza Italia decise di far dimettere i suoi due assessori, Francesco Pettignano che scelse di rimanere al suo posto passando con Fratelli d'Italia e Amelia Locatelli che invece si fece da parte. Da allora gli azzurri sono stati sull'uscio e anche di recente, quando c'è stato da votare il bilancio, hanno fatto pesare il loro malcontento. Questa volta il sindaco non potrà prescindere dal convocarli prima di riassegnare la delega che potrebbe spettare a uno di loro.