Como: gatto nell'inceneritore, salvato e adottato da un dipendente

Como, 24 ottobre 2024 – Un gattino di pochi mesi è stato salvato questa mattina dai vigili del fuoco di Como, finito nella fossa dei rifiuti del forno inceneritore. Ad accorgersi del micetto è stato un operatore della sede centrale del termovalorizzatore di via Scalabrini che, mentre spostava i rifiuti, lo ha intravisto nella fossa a dieci metri di profondità.

Sono così intervenuti i vigili del fuoco dal comando di Como, adeguatamente protetti per poter operare in quell’ambiente, che si sono calati con una doppia fune e lo hanno recuperato, spaventato e sporco ma in buone condizioni di salute.

Alla fine è stato adottato da un dipendente, che subito lo ha affidato alle cure di un veterinario.