Il crollo dell’edificio, la nuvola di polvere che ha coperto tutto per alcuni secondi, e lo spavento dei residenti. I vigili del fuoco ieri mattina alle 10, sono dovuti intervenire in via Pannilani a Como, dove era stata segnalato il crollo di un edificio di grosse dimensioni. Le squadre hanno verificato che era avvenuto all’interno di un cantiere dove era in corso una demolizione.