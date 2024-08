Como, ciclista di 46 anni si sente male: la Volante della polizia interviene e chiama l’ambulanza

Como, 20 agosto 2024 – Aveva organizzato un’uscita in bici ed era arrivato a Como, quando è stato colto da malore, che poi si è rivelato essere un infarto. Un uomo di 46 anni, della provincia di Milano, ha cominciato a sentirsi male all’altezza di piazza della Vittoria. Un dolore al petto, che lo ha ovviamente subito preoccupato. Provvidenziale la presenza in quel momento di un’auto della Polizia di Stato impegnata in un servizio di controllo del territorio. Gli agenti, che hanno compreso la gravità della situazione, hanno prestato soccorso all’uomo, l’hanno tranquillizzato e hanno fatto accorrere l’ambulanza. Arrivata assieme all’automedica in tempi rapidi, sono state fondamentali per salvare la vita all’uomo, portato poi all’ospedale Sant’Anna.