Como, armato di bastone minaccia i passanti e aggredisce la polizia: 39enne arrestato

Como, 9 agosto 2023 – Ha impugnato un bastone e minacciato i passanti e i clienti di un bar in centro storico. L’uomo, un kosovaro di 39 anni residente a Centro Valle Intelvi, è stato arrestato dalla polizia, intervenuta in piazza Volta martedì notte all’1, con una pattuglia della Squadra Volante.

La chiamata giunta alla centrale segnalava la presenza di una persona che, con modi aggressivi, aveva infastidito un gruppo di giovani seduti al tavolo di un bar, e spaventato i passanti agitando un bastone. L’uomo aveva un bastone in legno con manico rosso, solitamente utilizzato come manico delle asce: davanti agli agenti si è inizialmente agitato e li ha insultati, ma poi è stato bloccato e fatto salire in auto.

Il suo atteggiamento violento è proseguito anche mentre veniva accompagnato in Questura, dove ha aggredito il personale e danneggiato alcuni arredi. E’ stato arrestato per resistenza, oltraggio, lesioni, false dichiarazioni e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, e processato per direttissima.