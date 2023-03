Colpo sul casco e pugno Vigile patteggia 6 mesi

Un colpo sul casco con la paletta dei vigili, e un pugno sul braccio di un 17enne. Una condotta per cui Francesco Cibelli, agente di Polizia locale di 49 anni, all’epoca in servizio a Cernobbio, ha patteggiato 6 mesi pena per percosse e falso ideologico in atto pubblico. Il 3 febbraio 2020 aveva bloccato il minorenne in scooter mentre si avvicinava alle strisce pedonali dove, in quel momento, non attraversava nessuno: prima gli aveva dato il colpo sul casco e poi, quando il ragazzo era sceso dalla moto, un pugno sul braccio gridandogli contro: un episodio avvenuto davanti ad alcuni passanti, che erano intervenuti intimando all’agente di non alzare le mani. Inoltre, durante la redazione dell’atto di servizio, aveva dichiarato falsamente che il ragazzo non si era fermato all’alt e che lo aveva urtato violentemente, strappandogli il bollettario e il distintivo. Una versione sconfessata dai testimoni. I genitori del ragazzo avevano sporto denuncia attraverso l’avvocato Massimo Di Marco.

Pa.Pi.