Choc al rientro a casa Ragazzo irregolare le occupa l’abitazione

Quando è tornata a casa lo ha trovato sul divano, addormentato. Mai visto prima. Così immerso nel sonno, da non rendersi nemmeno contro della porta che si apriva, e della padrona di casa che chiamava i carabinieri. Pochi minuti dopo, Kammoun Jawher, tunisino di 24 anni senza fissa dimora era nella caserma dei carabinieri di Lurate Caccivio, che lo stavano identificando. L’uomo, il cui nome era già presente nella banca dati delle forze di polizia, lunedì sera era riuscito a introdursi nell’abitazione di una donna di 46 anni, senza accorgersi che in casa c’era anche il padre, un uomo di 95 anni che stava già dormendo e che non si è accorto dell’incursione. Jawher, aveva forzato la porta di ingresso, riuscendo a entrare nell’abitazione, quasi certamente per commettere un furto.

Ma prima di frugare per casa, si è sdraiato sul divano e si è addormentato. Un comportamento di cui non si capisce il motivo: se per stanchezza, o se per assunzione di alcol o altro. Resta il fatto che è piombato in un sonno profondo, tanto da non sentire la porta aprirsi e da non essere svegliato nemmeno dalla luce accesa dalla padrona di casa. La donna si è ovviamente spaventata, ma ha saputo reagire con lucidità: si è allontanata quanto bastava per non farsi sentire, e ha chiamato i carabinieri. I militari sono arrivati nel giro di quale minuto, e hanno preso in consegna Jawher, mentre la quarantaseienne si accertava che il padre stava bene e non si era accorto di nulla. Una volta portato in caserma, l’uomo è stato trovato in possesso di due telefoni cellulari, chiaramente non suoi in quanto avevano contenuti in italiano fluente, di due taglierini e di 80 euro in moneta. In breve tempo sono risaliti al proprietario di uno dei telefoni, scoprendo che era stato rubato qualche ora prima all’interno di un negozio di florovivaistica di Como. Jawher, su cui sono stati fatti ulteriori accertamenti, è quindi stato sottoposto a fermo di indiziato di reato, con le ipotesi di violazione di domicilio aggravata e di furto. Ora si trova al Bassone, in attesa dell’interrogatorio di convalida da parte del giudice, che gli chiederà conto non solo dei reati contestati, ma anche del motivo per cui si è messo a dormire sul divano.

Paola Pioppi