Como, 8 luglio - Un 44enne italiano, da anni residente in svizzera, questa mattina alle 8.45, ha seminato il panico a Chiasso, nell’area a ridosso del confine. L’uomo in stato confusionale si è messo a correre per strada brandendo un coltello e poi è entrato in un negozio in via Maestro Comacini, danneggiando i prodotti esposti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia comunale di Chiasso che hanno cercato di calmarlo e indurlo a posare il coltello. L’uomo in un primo momento si è accasciato a terra, ma poi si è alzato e opposto resistenza finché i due agenti non sono riusciti a disarmarlo e ammanettarlo. A questo punto ha perso conoscenza e nonostante l’intervento di un’ambulanza arrivata da Mendrisio, il tentativo di rianimarlo e il successivo trasporto in ospedale non si è più ripreso ed è morto. Da parte del ministero pubblico e della Polizia cantonale sono stati avviati i necessari accertamenti per comprendere le cause e l'esatta dinamica dei fatti. Contestualmente alla raccolta delle testimonianze e ai rilievi tecnico scientifici, è stata disposta l'autopsia e sono stati acquisiti i filmati della videosorveglianza dell'esercizio commerciale.