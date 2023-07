Cernobbio, Villa Erba diventerà un Polo di cultura ed eventi aperto tutto l'anno

Si candida a diventare un Polo di cultura ed eventi aperto tutto l’anno Villa Erba, la prestigiosa dimora del regista Luchino Visconti da anni controllata da una società a capitale misto, pubblico e privato, che raggruppa i due comuni di Cernobbio e Como, la Camera di Commercio, Confindustria Como, Fondazione Fiera Milano, Banca Intesa San Paolo e altri imprenditori. Dopo la Villa Antica e il polo espositivo a settembre inizieranno i lavori per la sistemazione delle serre e la creazione di un chiosco all’interno dell’area dell’ex galoppatoio. I lavori sono stati assegnati in questi giorni dalla Provincia alla Crea.Mi Srl di Milano per 294mila euro e sono finanziati grazie al contributo di Fondazione Cariplo, che ha messo a disposizione 220mila euro con il bando "Beni aperti 2019" e altri 225mila erogati da Villa Erba Spa.

L’intervento che sarà curato dall’architetto Corrado Tagliabue prevede la rimozione degli elementi irrecuperabili, il consolidamento dell’apparato murario con l’inserimento di tiranti metallici, una pavimentazione in battuto di cemento con fascia perimetrale in ghiaietto, la copertura con un velario in tessuto per esterni. Adiacente alle serre verrà realizzato un chiosco in legno, con adeguati allacciamenti, da adibire a punto ristoro completo di servizi per il personale e il pubblico. È prevista anche la rimessa in uso dei vicini lettorini, ampie cassette che, con una pratica colturale antica, riproducono il clima ideale per la germinazione, lo sviluppo di giovani piantine durante la stagione più fredda, proprio come in una serra. Una volta rimessa a nuovo la serra diventerà un punto di incontro a disposizione delle fiere e delle attività culturali che si organizzano all’interno del resto del compendio, ma potrà funzionare anche in maniera autonoma, rendendo vivibile tutto l’anno lo spazio dell’ex galoppatio che già nel corso dell’estate tornerà a ospitare eventi e concerti.

Roberto Canali