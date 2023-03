Cermenate, muore colpito dal ramo che aveva tagliato

I soccorsi del 118

Cermenate, 12 marzo 2023 – Un uomo di 83 anni è morto sabato sera, a causa della gravi ferite alla testa riportate mentre stava facendo legna in un appezzamento boschivo di sua proprietà, nella zona di via Negrini. L’anziano sarebbe stato colpito da un ramo di grosse dimensioni che lui stesso aveva tagliato, e che gli ha causato un gravissimo trauma cranico.

Subito sono intervenuti vigili e del fuoco e soccorritori del 118, ma per lui non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Cantù, per ricostruire l’accaduto e verificare l’accidentalità dell’incidente.