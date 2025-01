Cercasi referente di ogni quartiere. Aperte le candidature in municipio

Saranno scelti in base alle candidature arrivate in municipio, i referenti di quartiere di Mariano Comense. "L’amministrazione comunale intende favorire una più ampia partecipazione dei cittadini alla vita democratica del Comune per una più efficace e moderna funzionalità amministrativa - spiega l’assessore Armando d’Addessio -. I referenti di quartiere avranno il compito di raccogliere piccole istanze, segnalare specifiche problematiche o suggerire miglioramenti". Il territorio è stato suddiviso in 4 quartieri: il centro, Sant’Ambrogio, Perticato e la zona dei Vivai. Le candidature saranno raccolte fino a fine mese, l’obiettivo è selezionare i quattro rappresentanti e altrettanti vice; oltre a interagire con gli assessori,potranno partecipare alle commissioni.