Cavallasca (Como), 5 febbraio 2020 - Stava scendendo con il suo monopattino lungo via Garibaldina quando è stato investito da un'auto un ragazzino di appena dodici anni che nella caduta ha picchiato violentemente il capo. Soccorso da una squadra della Croce Azzurra di Como il dodicenne ha riportato un trauma cranico, ma per fortuna non ha mai perso conoscenza. Medici e infermieri lo hanno portato al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

Allarme poco dopo le 18 anche in via Sagnino a Como dove un altro bambino, in questo caso di appena 10 anni di età, è stato investito da un'auto. il piccolo non sarebbe in pericolo di vita anche se le operazioni di soccorso sono ancora in corso. In entrambi i casi per accertare la dinamica degli incidenti e individuare eventuali responsabilità a carico degli automobilisti sono intervenuti i carabinieri.