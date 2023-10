Cassina Rizzardi, 27 dipendenti in vacanza a Santo Domingo pagati dall’azienda

Cassina Rizzardi (Como), 4 ottobre 2023 - C’è solo una cosa più bella di andare in vacanza, andarci a spese di qualcun altro se poi a pagare il conto è l’azienda per cui si lavora l’esperienza promette di essere davvero indimenticabile. Una fortuna che capita a pochissimi fortunati e nella fattispecie toccherà ai 27 dipendenti, quasi tutte donne, della Tendaggi Paradiso di Cassina Rizzardi, che il 28 ottobre lasceranno lo stabilimento di Guanzate alla volta della Repubblica Dominicana, dove rimarranno fino al 5 novembre.

Il patron Ernesto Castiglioni ha voluto tutti i dipendenti in ferie con sé

Merito del titolare, Ernesto Castiglioni, che da qualche anno ha inaugurato questa bella tradizione che si ripete grosso modo ogni cinque anni. Insieme a lui i dipendenti sono già andati in Olanda, Libia, Egitto e Thailandia. Stavolta al scelta è caduta su Santo Domingo dove ancora una volta il patron oltre alle tre figlie, che lo affiancano nell’impresa familiare, ha voluto anche tutti i dipendenti per una vacanza che si annuncia indimenticabile in un villago all inclusive. Un modo per gratificare i dipendenti e insieme rafforzare il senso di appartenenza, per questo che Ernesto Castiglioni, scherzando ma non troppo spiega che le vacanze insieme ai dipendenti infondo “rappresentano un investimento”. A Santo Domingo sono invitati anche coniugi e figli, che però dovranno pagarsi il biglietto e la vacanza per conto loro.