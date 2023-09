Cassina Rizzardi: crolla una porzione di tetto, casa quadrifamiliare inagibile

Cassina Rizzardi, 8 settembre 2023 – E’ stata dichiarata inagibile l’abitazione quadrifamiliare, il cui tetto è crollato mercoledì sera.

L’allarme è scattato verso le 22, quando i vigili del fuoco sono stati chiamati in via Volta all’interno del Residence Golf Club Monticello. La copertura di una delle quattro ville adiacenti, per una estensione di circa 40 metri quadrati, aveva ceduto, crollando all’interno dell’abitazione. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco delle sedi di Como e Appiano Gentile.

Nessuno è rimasto ferito, ma gli accertamenti tecnici proseguiti anche oggi, hanno stabilito che tutte le quattro unità abitative, che di fatto costituiscono un unico complesso, non risultano praticabili, a causa anche di un rischio generale.