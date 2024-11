Appiccano rogo all’interno della loro cella: tre detenuti intossicati da fumo al carcere Bassone Como, la polizia penitenziaria si è attivata per lo spegnimento delle fiamme e per l'evacuazione di una quarantina di detenuti ospiti della stessa sezione in cui si è sviluppato il rogo. Due settimane fa in un altro incendio un 19enne marocchino aveva riportato ustioni gravissime