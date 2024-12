Capodanno, si intensificano i controlli in tutta la provincia

Massimo schieramento di forze di polizia in campo per la notte di San Silvestro. I servizi di prevenzione e controllo sono stati decisi durante al riunione tecnica che si è svolta ieri mattina in Prefettura, indetta dal prefetto Corrado Conforto Galli (foto), con il questore di Como, Marco Calì, il comandante provinciale dei carabinieri, Giuseppe Colizzi e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Michele Donega. Al termine di una valutazione che includeva gli eventi programmati per questa sera in diverse aree della provincia, e anche in considerazione dell’attuale contesto politico internazionale, è stata decisa l’intensificazione dei servizi di prevenzione generale e di controllo del territorio.

Sarà dunque impegnato il massimo spiegamento dei reparti territoriali, affiancato da contingenti di rinforzo provenienti da varie unità speciali delle forze di polizia e dei militari dell’operazione Strade sicure, e con l’attivazione di presidi fissi e mobili nelle zone in cui è prevista una maggiore affluenza di persone. Saranno inoltre svolti specifici servizi di polizia stradale e di controllo del territorio lungo le principali arterie stradali, per verificare il rispetto delle norme del Codice della strada e "consentire un sereno svolgimento degli eventi pubblici in programma, con la ferma intenzione di prevenire ogni forma di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica".

Il prefetto ha inoltre evidenziato che "l’intensificazione disposta ha esclusivamente natura preventiva e ha lo scopo principale di consentire a tutti i cittadini e ai turisti che hanno deciso di soggiornare nella nostra provincia in questo periodo festivo, di poter vivere i festeggiamenti di fine anno con la dovuta serenità, cercando di prevenire la commissione di comportamenti illegali, senza creare alcuna forma di allarmismo".

I maggiori punti di afflusso saranno le zone centrali di Como e delle principali cittadine della provincia, oltre che le località turistiche del lago. Pa.Pi.