Cantù, tragico incidente in moto: morto 58enne

Cantù (Como) – Un motociclista di 58 anni è morto in un incidente stradale avvenuto oggi lunedì 24 giugno, poco dopo le 15, a Cantù.

L’uomo stava percorrendo via Como, nel tratto sostanzialmente rettilineo compreso tra via Selvaregina e via Pellico. La dinamica di quanto accaduto non è ancora nota, e potrebbe trattarsi di una caduta: i carabinieri, intervenuti sul posto assieme a vigili del fuoco e 118, stanno lavorando per capire la dinamica. Ma il cinquantottenne, soccorso dal medico del 118, è stato dichiarato deceduto dopo oltre mezz’ora di tentativi di rianimazione, e nonostante l’intervento dell’elisoccorso, fatto alzare in volo nel tentativo di velocizzare il trasporto verso l’ospedale.