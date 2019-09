Cantù (Como), 7 settembre 2019 - Allarme nella notte in via Monte Rosa dove poco prima delle due del mattino, in un'abitazione, è scoppiato un incendio in un. Sul posto sono giunte tre squadre dei vigili del fuoco da Cantù e Como che hanno dovuto lavorare a lungo prima di riuscire a spegnere il rogo. E' stata soccorsa anche una persona che si trovava all'interno della casa rimasta intossicata dal fumo che si è sprigionato. Sarebbe stato proprio lui ad appiccare le fiamme, involontariamente, nel tentativo di scaldarsi. L'uomo è stato portato all'ospedale per accertamenti e dimesso nella notte.

