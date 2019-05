Cantù (Como), 22 maggio 2019 - La polizia locale di Cantù ha intensificato i controlli per prevenire la guida in stato di ebbrezza sorprendendo tre auto automobilisti che si erano messi al volante completamente sbronzi. Il primo ad essere fermato è stato un quarantenne di Cucciago fermato un paio di settimane fa in via Como da una pattuglia che l'aveva incrociato poco dopo le 14. L'uomo guidava a scatti accelerando e frenando bruscamente, quando i vigili lo hanno fermato si sono accorti subito che aveva bevuto dal momento che fatica a parlare e aveva l'alito che puzzava di alcool. Il controllo dell'etilometro ha confermato la prima impressione fermandosi a un valore sei volte oltre il limite di 0,5 grammi per litro di sangue.

Due giorni fa è stato fermato un altro automobilista, con un tasso di alcool tre volte superiore alla media, al termine di un breve inseguimento che si è concluso in prossimità della piscina comunale. Ieri l'ultimo fermo, si tratta di un quarantenne residente in città sorpreso da una pattuglia in via Cattaneo. L'uomo che aveva alcool nel sangue cinque oltre oltre il limite ha anche tentato di aggredire gli agenti prima di essere immobilizzato e condotto al comando.

Per tutti e tre i casi sono previste le pene dell'ammenda 1500 a 6000 euro e l'arresto da da 6 mesi ad un anno, il ritiro immediato della patente per successiva sospensione da uno a due anni (nel terzo caso la revoca essendoci una recidiva biennale), oltre al sequestro del veicolo per confisca nel primo e terzo caso.