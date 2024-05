Campione di maratona nei guai

Dalle stelle per le medaglie d’oro vinte, alle stalle, finito dentro un’aula di tribunale per droga: una caduta verticale. Parabola di un campione. Lui è Emanuele Zenucchi, 54 anni, originario di Gazzaniga ma residente a Peja, (Valle Seriana). Chi è stato in passato lo ha spiegato al giudice Longobardi durante il processo per direttissima: "Ero un atleta professionista, ho vinto 41 maratone".

Zenucchi è finito in tribunale con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di 10 gr. di eroina e 3 e mezzo di cocaina che gli uomini della Mobile della questura di Bergamo gli hanno trovato sulla sua Panda, ad Azzano San Paolo, martedì sera, quando lo ha arrestato al termine di un servizio di controllo delle zone di spaccio. Fa specie vedere in difficoltà un atleta, un maratoneta, abituato a correre chilometri. Quando si diceva: ha gambe d’atleta. La sua forza stava lì. E invece eccolo seduto a fianco del suo difensore, avvocato Stefano Paganelli, mentre racconta al giudice che "alcune di quelle medaglie d’oro vinte le ho vendute". Per ricavarci più o meno 420 euro. Il punto di non ritorno per uno che in carriera ha collezionato 41 ori, 30 secondi posti, e 16 terzi su un totale di 131 maratone, oltre che 20 argenti, vincendo anche i campionati italiani di 50 chilometri su strada. Un ricco palmares che rischia di passare in secondo piano. Il vertice e la caduta in basso fino a perdersi. "Quando ho smesso di correre mi sono sfasato" ha detto al giudice. Della droga, ha aggiunto, "ne faccio un uso saltuario da un anno e mezzo, quando sono giù di morale". In auto, quando è stato fermato, aveva anche 220 euro e un bilancino. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana ai carabinieri. F.D.