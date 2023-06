Campionati del Mondo di Rafting, Sondrio e Piateda pronti ad accogliere le 32 Nazioni

Con l’arrivo degli azzurri, ieri, e la cerimonia di apertura, prevista per stasera, prendono il via a Sondrio e Piateda i Campionati del Mondo di rafting. Stasera sarà la centralissima piazza Garibaldi, cuore pulsante del capoluogo, ad accogliere le 32 Nazioni presenti in Valtellina per oltre una settimana per i WRF Senior World Rafting Championships. L’Indomita River del presidente Benedetto Del Zoppo vi aspetta a partire dalle 20 per l’apertura di una kermesse che dà il via alla lunga estate sportiva di alto livello in provincia. Le squadre, con un contingente di oltre 400 persone fra atleti, tecnici, dirigenti e preparatori, sfileranno per le vie del centro accompagnati dalla banda di Albosaggia e Ardenno.

Il programma prevede poi la danza con la Civica di Sondrio, DJ Set in Piazza con Fabian e sul ponte delle Cassandre con Bruno Ligari. Gli organizzatori invitano perdere l’emozionante discesa in rafting lungo il Mallero a cura delle guide dell’Indomita Un Mallero reso ancora più spettacolare grazie alle torri faro dell’associazione di volontari di Protezione Civile del Gruppo A2A guidati da Roberto Corona. Al termine della discesa, il cielo di Sondrio brillerà di mille colori. In Piazza ci sarà anche la squisita birra artigianale, grazie alla collaborazione con il Consorzio Beertellina e gli sciatt di Mat Food. Se istituzioni e sponsor hanno avuto un ruolo importantissimo nella riuscita dell’evento, a poche ore dall’inizio dell’ avventura l’Indomita River dedica un ringraziamento speciale a tutti i volontari, oltre 60 fra Indomita, Protezione Civile di A2A, Pro Loco di Piateda, Alpini, WRF e Firaft che stanno lavorando senza risparmiarsi da settimane. E da domani lo show si terrà sulle rapide dell’Adda con le gare che assegnano i titoli iridati. F.D’E.