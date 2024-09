Como, Asf presenta 23 nuovi bus elettrici

Como, 10 settembre 2024 – Asf Autolinee ha presentato oggi i 23 nuovi mezzi elettrici che andranno a integrare la flotta a impatto zero, sostituendo mezzi obsoleti e maggiormente inquinanti.

Como potrà quindi avere quattro linee urbane totalmente elettrificate: 1-2-6 e 11. La linea 1 manterrà il percorso storico Chiasso - Ponte Chiasso - San Fermo. La diramazione per l’Ospedale Sant’Anna sarà servita dalla linea 6. La linea avrà una frequenza di 4 passaggi per ora in entrambe le direzioni. La linea 6 seguirà in entrambe le direzioni il percorso Maslianico – Ospedale Sant’Anna e viceversa, tra Villa Olmo e Via Varesina si andrà ad intensificare il servizio sovrapponendosi alla linea 1, percorrendo la strada più breve. La nuova linea urbana 2 svilupperà il percorso Stazione San Giovanni FS – Ospedale Sant’Anna e viceversa, seguendo la parte meridionale del vecchio tracciato della linea 6. Asf Autolinee sta ultimando la prima fase del suo progetto di elettrificazione.

In particolare, verranno realizzate cinque infrastrutture di ricarica al deposito di Tavernola e otto al deposito di Lazzago. Queste infrastrutture permetteranno di ricaricare i primi 23 nuovi e-bus Yutong.