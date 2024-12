Bomba a mano moderna trovata a Eupilio: scatta il protocollo di emergenza

Durante un'escursione nella zona di Eupilio, un uomo ha trovato una bomba a mano e l'ha trasportata in auto fino alla caserma dei carabinieri di Asso per consegnarla. Questo gesto ha fatto scattare un protocollo di emergenza, costringendo a mettere in sicurezza tutta l'area in attesa dell'arrivo degli artificieri.

Non si trattava di un vecchio ordigno della Seconda Guerra Mondiale, ma di una bomba a mano più moderna, una Srcm modello 35, ancora in dotazione all'Esercito italiano. Questa bomba, catalogata tra gli ordigni offensivi, può scagliare schegge in un raggio di 15 metri in caso di deflagrazione.

Per gestire la situazione, è stato necessario l'intervento degli artificieri dei carabinieri di Milano, che hanno prelevato l'ordigno per il successivo brillamento. Rimane da chiarire come la bomba sia finita tra i campi.

I carabinieri ricordano che in caso di rinvenimento di ordigni o materiali esplodenti, la prima regola è non toccare nulla e segnalare immediatamente alle forze dell'ordine per l'intervento del personale specializzato.