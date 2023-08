Blevio, la Statale Lariana può riaprire dopo la frana

Como, 29 agosto 2023 – La statale Lariana, interrotta ieri a Blevio per l’esondazione del torrente Pertus, è pronta per la riapertura. Lo hanno confermato i tecnici della Provincia e Protezione civile al termine del sopralluogo avvenuto in mattinata in via Caronti.

In quel punto le forti piogge dei giorni scorsi avevano provocato uno smottamento e durante la notte i vigili del fuoco hanno lavorato per rimuovere sassi e fango dalla sede stradale.

Non è la prima volta che Blevio viene colpita così duramente dal maltempo. Nel settembre del 2022, nelle frazioni di Capovico e Sopravilla erano franate masse di fango e detriti. Ma la situazione più grave si registrò alla fine del mese di luglio nel 2021 con una violenta alluvione.