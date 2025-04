Beregazzo, pick up rubato ad Angera ritrovato con attrezzi da scasso. Forse usato per furti e rapine

Beregazzo con Figliaro, 16 aprile 2025 – E’ stato notato da una pattuglia dei carabinieri di Olgiate Comasco, parcheggiata lungo via dell’Industria a Beregazzo con Figliaro: un Fiat Fullback che, in seguito ai controlli, è risultato oggetto di furto.

Il mezzo è stato ritrovato martedì mattina durante gli abituali pattugliamenti finalizzati in particolare alla prevenzione dei furti in abitazione e all’interno delle aziende. I militari hanno notato l’insolita presenza del veicolo in sosta, procedendo al suo controllo. E’ così emerso che il suo furto era stato denunciato dal proprietario ai carabinieri della stazione di Angera, in provincia di Varese, che è stato subito avvisato del ritrovamento.

Prima di procedere alla riconsegna del veicolo, i militari di Olgiate hanno ispezionato l’abitacolo, trovando al suo interno uno zaino che conteneva attrezzi da scasso e indumenti, tutto messo sotto sequestro, e sui quali saranno svolti accertamenti.

Non è escluso che il veicolo, un pickup di notevole portata, fosse stato rubato per commettere furti o rapine, e parcheggiato in attesa del suo utilizzo.