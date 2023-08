"BELLAGIO: Grazie al Tycoon di Sua Maestà, Piazza Sistemata"

Non capita tutti i giorni di poter annoverare tra i propri concittadini uno degli uomini più ricchi del mondo, se poi è anche generoso il più è fatto come ben sanno a Bellagio dove, grazie al tycoon inglese Alan Howard, sono riusciti a rimettere a nuovo una delle piazze del paese. Una bazzecola per sir Howard togliersi dalle tasche i 330mila euro che sono serviti a finanziare la metà dei lavori, collaborando come già ha fatto altre volte negli ultimi anni con l’amministrazione comunale. Il magnate inglese infatti è tra i primi 50 sudditi più ricchi di sua maestà, grazie alle attività del suo fondo di trading, AH, che movimenta un capitale di alcuni miliardi di euro. Secondo Forbes vanta un patrimonio personale di 1,8 miliardi di dollari che lo catapulta al 556° posto delle persone più ricche del mondo: tra le sue dimore di lusso, diverse proprietà a Londra, un attico da 25 milioni di dollari nella Trump Tower e un altro da 11 a New York, una casa da 14 milioni di dollari a Miami. Fa parte della sua collezione anche Villa Placida a Bellagio, alla quale però l’anno scorso il tycoon ha preferito Villa Olmo, la dimora più bella e grande del lago, affittata per 1,3 milioni di euro per ospitare le nozze con la fidanzata Caroline Byron di fronte a 250 selezionatissimi invitati fatti venire da tutto il mondo.

Basti dire che durante il party finale si è esibita Lady Gaga, ingaggiata per un concerto privato. L’ultima follia del miliardario è stata tutta per gli abitanti di Bellagio: 330mila euro per sistemare piazza Mazzini e restituirle il fascino di un tempo sostituendo l’acciottolato all’asfalto. Terminati i lavori la piazza verrà inaugurata in serata, ma quasi sicuramente senza sir Howard che non ama il clamore. Un vero gentleman.

Roberto Canali