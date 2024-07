Barni, il premio Piccolo Comune Amico ai giovani agricoltori Samuele e Giorgio Della Noce

Barni, 10 luglio 2024 - Due giovani agricoltori comaschi sono stati premiati nella finale del concorso Piccolo Comune Amico, promosso dal Codacons per valorizzare i Comuni che ospitano le eccellenze del territorio italiano.

Il riconoscimento “Giovane imprenditore Agricolo” è stato assegnato con la motivazione di essere riusciti ad arricchire il valore agricolo del piccolo Comune dove operano e del territorio circostante. Si tratta di Samuele Della Noce, 23 anni, e Giorgio Della Noce, 20 anni, entrambi di Barni, associati a Coldiretti Como Lecco. Qui sono quotidianamente impegnati nell’attività agricola di famiglia che consiste nell’allevamento di capre e mucche dal cui latte ricavano formaggi venduti poi nei mercati contadini.

Accanto all’attività agricola pura, Samuele e Giorgio sono impegnati anche nella valorizzazione e tutela del territorio circostante. In particolare si occupano di tenere in ordine e pulita un’area boschiva comunale, liberandola da rami caduti e foglie secche: il terreno è stato così reso idoneo ad accogliere la crescita di erbe spontanee, funzionali alla conservazione del suolo e alla prevenzione dell'erosione e del ruscellamento. “Infine – spiegano - le foglie raccolte durante le operazioni di pulizia vengono riutilizzate in azienda come lettiera per gli animali al posto della tradizionale paglia, con benefici per il benessere di capre e mucche e una contestuale riduzione di costi di gestione per l’azienda stessa”.