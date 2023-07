Como, ville e supercar ma senza pagare: tre baby nababbi presi dalla polizia

Como, 22 luglio 2023 – Un villa sul lago da 16mila euro per pochi giorni di affitto, una Lamborghini Huracan nuova di zecca e una Land Rover, un’altra villa prestigiosa in Toscana. Vacanze di super lusso che tre giovani hanno organizzato tra il centro storico di Lucca e il lago di Como, senza spendere un centesimo. Perché tutti quei noleggi e affitti, almeno 70mila euro in pochi giorni, li avrebbero pagati con bonifici falsi.

Non solo: quella Lamborghini da 300mila euro uscita dalla concessionaria solo una settimana fa, da almeno tre giorni sfrecciava tra Como e Cernobbio senza badare troppo al codice della strada, con a bordo alcuni ragazzi che, nelle segnalazioni giunte a polizia e carabinieri, venivano descritti sempre allo stesso modo: giovani, arroganti, prepotenti, pronti a insultare chiunque gli facesse un’osservazione.

Fino a giovedì mattina, quando un pensionato di 89 anni in via Boldoni, in centro a Como, li ha ripresi per aver parcheggiato male la macchina. L’uomo è stato insultato pesantemente, al punto da far intervenire una pattuglia della Volante, che già da giorni cercava quell’auto. I tre si sono scagliati anche contro i poliziotti, e uno di loro – M.S., piastrellista di 25 anni di Sassuolo – è stato arrestato per resistenza. Ha patteggiato 8 mesi di reclusione, dicendo che i due amici – un ventiseienne di origine senegalese residente in Spagna e un venticinquenne italiano residente a Londra - li aveva raggiunti solo per poche ore, negando di aver trascorso con loro questi giorni di vacanza.

Perché nel frattempo è emerso che le due auto erano state noleggiate da un concessionario di Lucca per 38mila euro, ma pagate con un bonifico che sarebbe risultato falso. Lo ha raccontato lo stesso concessionario, arrivato ieri mattina di corsa a recuperare Lamborghini e Land Rover. La stessa cosa accaduta alla proprietaria della villa di Cernobbio, affittata pochi giorni per 16mila euro mai ricevuti, così come al proprietario di una dimora a Lucca, anche in quel caso 16mila euro di affitto, mai incassati. Ora i presunti truffati, dovranno fare denuncia, altrimenti tutte le accuse di insolvenza fraudolente andranno in nulla.