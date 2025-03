Como, armato di coltello tenta di rapinare il monopattino a un passeggero del treno

Como, 18 marzo 2025 - Assieme a due minorenni, e mostrando un coltellino, si è avvicinato con atteggiamento minaccioso a un passeggero, all’altezza della stazione di Como Borghi, nel tentativo di rapinargli il monopattino.

Il ragazzo, un diciottenne tunisino, è stato fermato e denunciato dalla Squadra Volante, intervenuta ieri sera su richiesta della vittima, un pakistano di 29 anni, che è riuscito a trattenere il monopattino. Quando la pattuglia è arrivata i tre ragazzi non si erano ancora allontanati, tutti portati in Questura e identificati: oltre al maggiorenne, un connazionale di 16 anni e una 15enne peruviana che si era allontanata da una comunità di Monza, dove è stata riaccompagnata. Per il 16enne marocchino la Divisione Anticrimine è ancora alla ricerca di strutture adatte al suo affidamento.