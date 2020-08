Anzano del Parco (Como), 29 agosto 2020 - Se la sono cavata con un grosso spavento e qualche livido due ragazzi di 20 e 22 anni che questa mattina sono finiti fuori strada in via Diaz ribaltandosi con la loro auto. Coinvolta in un incidente anche una mamma con il figlio di 7 anni, per fortuna senza conseguenze per entrambi.

Ad avere la peggio i due ragazzi che sono dovuti uscire dai finestrini della loro utilitaria, sbandata sull'asfalto reso viscido dalla pioggia probabilmente a causa dell'eccessiva velocità con cui hanno affrontato la curva. Sul posto oltre ai vigili del fuoco di Erba c'erano gli agenti della polizia locale ai quali toccherà ricostruire la dinamica dell'incidente. I due ragazzi sono stati portati al Pronto Soccorso degli ospedali di Erba e Cantù per accertamenti.