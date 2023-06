L’antico borgo di Carbusate sogna di rinascere grazie a Fondazione Durini

Alzate Brianza, 30 giugno 2023 – Dopo anni di abbandono che hanno portato al progressivo degrado potrebbe esserci una speranza per l’insediamento agricolo di Carbusate, in territorio di Alzate Brianza, di cui si è discusso anche nel corso di un incontro con il prefetto di Como, Andrea Polichetti, che ha voluto fare il punto dopo che in zona si erano verificati preoccupanti episodi di spaccio. L’insediamento infatti è a pochi chilometri di distanza dai boschi di Baggero, in territorio di Merone e Monguzzo, e dalle aree boschive di Lambrugo e Inverigo da tempo crocevia dello spaccio.

“L’amministrazione comunale dedica da sempre la massima attenzione alle tematiche di sicurezza e incolumità pubblica relative allo stato attuale degli edifici ammalorati – spiega il sindaco Mario Anastasia -. Siamo intervenuti direttamente con numerose comunicazioni, attività di monitoraggio e ordinanze nei confronti della Fondazione Durini, proprietaria degli immobili”. È dal 1989, da quando cioè le ultime famiglie di coloni hanno lasciato le cascine, che il Comune chiede alla Fondazione di mettere in sicurezza le cascine, in particolare quelle più vicine alla strada.

“Nel 2020 abbiamo inserito tutti gli immobili ammalorati di Fabbrica Durini e Carbusate negli Ambiti di Rigenerazione Urbana finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente, prevedendo significative agevolazioni economiche e semplificazioni procedurali in caso di recupero degli stessi. Il nuovo Pgt, in corso di redazione, si pone l’obiettivo di creare le condizioni per arrivare ad una riqualificazione edilizia, ambientale e paesaggistica del territorio comunale".

Nelle scorse settimane la Fondazione Durini nel corso di un incontro con la Provincia e la Soprintendenza, ha confermato la volontà di recuperare alcuni edifici e spiegato che ci sono in corso delle trattative per vendere una delle cascine di Carbusate. Con il prefetto Andrea Polichetti si è invece discusso di sicurezza. "Nei mesi scorsi gli agenti della nostra Polizia Locale hanno smantellato diversi accampamenti sequestrando sostanze stupefacenti - conclude il sindaco Anastasia - in collaborazione con i carabinieri di Cantù.

Il blitz

Recentemente con l’aiuto dei militari degli Squadroni Cacciatori Sicilia e Puglia nei boschi di Alzate sono stati sequestrati 24 grammi di eroina, 6 di hashish e 5 di cocaina. La situazione della zona non è compromessa, le criticità legate a fenomeni di microcriminalità possono e, anzi, devono essere costantemente monitorate e tenute sotto controllo grazie ai numerosi interventi che si stanno realizzando".