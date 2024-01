Allarme bollette con rincari da capogiro

Bollette aumentate anche del 60% nel caso del gas. Lo denuncia Adiconsum Bergamo. "Le società – sottolinea Mina Busi (foto), presidente dell’associazione difesa dei consumatori bergamasca - sostengono di aver dato comunicazione del nuovo contratto e del nuovo prezzo tramite email o lettera ai clienti, comunicazioni che gli stessi clienti a noi dichiarano di non aver mai ricevuto. Nel mese corrente sta arrivando la bolletta gas relativa a novembre e dicembre e siamo subissati di chiamate di persone, soprattutto pensionati in difficoltà economica. Stiamo verificando prezzi applicati che vanno da 1,60 fino a 2,59 euro al mc, un vero ladrocinio perpetrato ai danni di persone fragili - prosegue Busi -: sono soprattutto persone sopra gli 80 anni che ci stanno chiamando, chiedendo aiuto in quanto hanno ricevuto bollette di importi che vanno da 800 a 2000 euro, in presenza di consumi analoghi all’anno prima, ma con importi ben più bassi. Le bollette risultano così lievitate oltre il 60%, rispetto all’anno precedente, con contratti rinnovati senza che il cliente se ne sia accorto".

Secondo Adiconsum, che fa capo alla Cisl, molti di questi clienti dovranno rientrare dal 10 gennaio per il gas nel mercato di maggior tutela, ma ora si ritrovano a fare i conti e chiedere di pagare a rate. "Ci voleva una più chiara informativa – rimarca Busi - che evidenziasse in modo trasparente gli aumenti che le società del mercato libero in modo unilaterale stavano proponendo al fine di allertare il cliente sul da farsi. Spiace ricordare che la società che aveva il monopolio del mercato stia maltrattando i clienti storici. Purtroppo non è previsto dall’Autorità che i clienti, soprattutto i più vulnerabili, siano avvisati con raccomandate con ricevuta di ritorno". F.D.