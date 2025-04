Allarme Bassone. Aggrediti altri due agenti

Solo nell’ultima settimana, sono saliti a quattro gli agenti di polizia penitenziaria aggrediti da detenuti, all’interno del carcere Bassone di Como. Gli ultimi due episodi sono avvenuti lunedì, quando altri agenti hanno dovuto farsi medicare in Pronto soccorso. "Purtroppo – dice il segretario generale della Fns Cisl dei Laghi Giovanni Savignano – la situazione all’interno della casa circondariale è esplosiva e nessuno prende provvedimenti. I detenuti che si sono resi responsabili di queste aggressioni non sono stati spostati nemmeno nel Reparto Isolamento perché al momento non ci sono celle disponibili". Ma questo porta ad altre conseguenze: "Così facendo – prosegue Savignano – gli altri emulano questi comportamenti, perché non vedono risposte decise da parte dell’Amministrazione". I detenuti che si rendono responsabili di aggressioni vengono denunciati, ma i processi non avvengono in tempi brevi. "La Fns – aggiunge il segretario – chiede urgenti interventi da parte dei vertici dell’Amministrazione trasferendo immediatamente presso altre strutture penitenziarie chi si rende responsabile di aggressioni ai danni del personale di Polizia Penitenziaria, sanitario e giuridico pedagogico".

Pa.Pi.