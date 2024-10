Al via i lavori per il sottopasso di Como Borghi

In attesa di risolvere, non si sa in che modo, il nodo dei passaggi a livello in centro città che più volte al giorno paralizzano il traffico creando lunghe code, ha preso finalmente il via l’intervento di riqualificazione della stazione Como Borghi. Lo scalo ferroviario cittadino verrà reso più sicuro grazie alla costruzione di un sottopasso pedonale che consentirà a pedoni e ciclisti di passare senza più dover attraversare i binari. L’intervento prevede anche l’adeguamento della banchine, la realizzazione delle pensile e un nuovo impianto di videosorveglianza. Il nuovo sottopasso sarà realizzato all’altezza dell’ingresso principale della stazione e avrà una lunghezza di circa 16 metri con una larghezza interna di circa 3,40 metri e un’altezza di 2,7 metri. Scale e rampe garantiranno l’accesso sia al binario 1 sia al binario 2, in maniera tale da essere accessibili dai pedoni e anche in carrozzina.

L’intervento dal costo di 4,5 milioni di euro dovrà essere concluso entro i prossimi dodici mesi. L’opera è finanziata da Regione Lombardia, nell’ambito del contratto di programma con FerrovieNord. All’interno dell’intervento rientra anche l’adeguamento del sistema di informazioni al pubblico, attraverso panelli interattivi all’interno e all’esterno dello scalo, e l’impianto di altoparlanti per l’annuncio dei treni in transito. Una buona notizia per i pendolari che auspicano di non subire troppe interferenze e interruzioni nel corso dei prossimi mesi, anche se il cantiere potrebbe interferire sul regolare transito dei treni in partenza e in arrivo. L’invito è a consultare l’App di Trenord.