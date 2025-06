Aggressioni al Tempio. Neodiciottene rapinatore messo alla prova

Durante le serate della movida, rapinava coetanei che incontrava nella zona del Tempio Voltiano. Cinque episodi per i quali ieri mattina un neodiciottenne, è stato ammesso al percorso di messa alla prova dal Tribunale per i minorenni di Milano. Le rapine erano state commesse il 24 giugno, il 9, 11, 12 e 14 luglio di due anni fa, quando aveva sedici anni, in concorso con altri coetanei, uno dei quali ha già definito davanti al giudice. Le vittime venivano avvicinate, minacciate e malmenate – senza mai utilizzare armi o oggetti - fino a ottenere la consegna dei soldi che avevano, anche piccole cifre. Poi il gruppo si allontanava. I ragazzini aggrediti erano riusciti a riconoscere e far identificare solo alcuni del gruppo, tra cui quest’ultimo imputato, che proprio ieri compiva 18 anni. Pa.Pi.