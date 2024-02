Aggredisce la moglie. Allontanato da casa

A chiedere il suo allontanamento da casa, sono stati i carabinieri della Tenenza di Mariano Comense, dopo una serie di interventi a tutela della moglie, per aggressioni gravi avvenute tra le mura domestiche e davanti ai figli piccoli. Una richiesta che la Procura di Como ha condiviso e trasmesso al Gip e sfociata ieri mattina nell’esecuzione di un decreto di allontanamento nei confronti di un muratore romeno di 44 anni. I militari si sono presentati all’alba notificandogli il provvedimento e assicurandosi che l’uomo lasciasse l’abitazione. Su di lui grava un’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza dei figli minori della coppia, per una serie di episodi confermati dalle dichiarazioni della moglie, che negli anni avrebbe subito aggressioni fisiche e psicologiche. Al punto da sfociare, più volte, nell’intervento dei carabinieri. All’uomo è stato ora imposto di trovare un altro luogo in cui risiedere e di mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla moglie, dai luoghi da lei abitualmente frequentati. Prescrizioni che, se violate, si tradurrebbero nell’arresto immediato e nella custodia cautelare in carcere.Pa.Pi.