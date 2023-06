Addio ad Alfio Di Gregorio, grande campione di sciroll con record di vittorie

Un grande uomo e un grande campione con gli sci ai piedi, sia che si trattasse di spingerli indipendentemente dal tipo di fondo perché Alfio Di Gregorio che si è spento a soli 53 anni sapeva andare forte sia sulla neve sia sulla strada. Anzi lo skiroll che aveva iniziato quasi per caso alla fine era diventato il suo sport, vissuto come sempre al massimo tanto da meritarsi l’ingresso in Nazionale nel 1986. Un grande campione Di Gregorio che da anni aveva scelto la Valsassina come luogo di allenamento e soprattutto di vita. Nato a Nicolosi in Sicilia si era trasferito prima a Vicenza e poi a Cremeno, nella frazione di Maggio che per lui era il posto più bello del mondo e una palestra di allenamento ineguagliabile. Il presidente Fisi Flavio Roda, il Consiglio Federale, i tecnici e lo staff federale si stringono alla moglie e ai figli in questo momento di grande dolore. Tra i risultati più importanti il successo nel 1995 ai World Games in Svezia, 1° Superroll Cervino- con record-gara; nel 1996, nel 2000 la vittoria della Coppa del Mondo bissato nel 2002, 2004 e 2006, insieme a tante vittorie. R.C.