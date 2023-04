Pasquetta al Parco del Grumello con una caccia al tesoro fra le piante

Como – Lunedì 10 aprile, giorno di Pasquetta, il Parco del Grumello è teatro della consueta Caccia al Tesoro Botanico Grandi Giardini Italiani, che quest’anno Associazione Villa del Grumello dedica alla figura di Plinio in occasione del bimillenario dalla nascita. Un viaggio nella biodiversità dedicato ai bambini a partire dai 6 anni e alle loro famiglie, per avvicinarli in modo ludico e gioioso all’immenso patrimonio botanico, artistico e culturale nazionale così come a quello custodito nel Parco di Villa Grumello. È possibile partecipare a squadre con la presenza di almeno un adulto per ogni gruppo. Prenotazioni sul sito www.villacarlotta.it.