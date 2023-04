A Pasquetta torna la Caccia al Tesoro Botanico: ecco le ville che aderiscono in Lombardia

Bollate (Milano) - Giunta alla 26esima edizione torna lunedì 10 aprile, giorno di Pasquetta, la Caccia al Tesoro Botanico organizzata da Grandi giardini italiani.

Si tratta di un evento dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni ideato per avvicinarli in maniera ludica e gioiosa al patrimonio botanico, artistico e culturale custodito nei giardini dellle ville che aderiscono al progetto. "Oggi è tempo di giardini, di svago a contatto con il verde - spiega Judith Wade, fondatrice e Ceo di Grandi giardini italiani - ed è importante insegnare ai ragazzi l'amore per i giardini e la conoscenza del mondo delle piante. L'evento ci permette di dare tutta la necessaria attenzione ai ragazzi e stimolare la loro naturale curiosità portandoli a conoscere le differenze e le caratteristiche degli alberi, le fioriture delle piante e insegnare loro il rispetto della natura. La Caccia al Tesoro Botanico Grandi giardini italiani è un evento che vuole seminare nei giovani l'interesse per i giardini e l'attenzione verso l'ambiente, dal momento che spetta a ciascuno di noi preservarlo per le future generazioni".

Tante le ville lombarde che aderiscono al progetto, tra queste Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Ma come si svolge? All'ingresso dei giardini ai bambini verrà consegnata una mappa per la Caccia al Tesoro, che potranno svolgere con la propria famiglia. Grazie alle domande i bambini saranno stimolati a capire le principali caratteristiche della vita delle piante e le curiosità storiche e artistiche dei giardini. Al termine del gioco, ogni partecipante riconsegnerà la mappa allo Scrigno del tesoro (cioè all'Infopoint) e solo i più attenti riceveranno l'ambito tesoro: il certificato di Piccolo botanico Grandi Giardini Italiani. Per i bambini tra i 6 e i 10 anni, la Caccia al Tesoro Botanico è gratuita ma con prenotazione obbligatoria sul sito www.villaarconati-far.it (selezionare ''ingresso con visita autonoma'', biglietto gratuito). Gli accompagnatori (adulti o ragazzi da 11 a 17 anni), potranno accedere alla Villa e al Giardino acquistando il biglietto di ingresso, con visita autonoma o guidata, o con l'abbonamento stagionale Season Pass Far.

In Lombardia la Caccia al Tesoro Botanico si svolge anche a Villa del Grumello a Como. Sarà un viaggio nella biodiversità con Plinio il Vecchio attraverso i sensi e la curiosità di conoscenza che ha animato lo scrittore latino lungo la sua vita. L'appuntamento con il divertimento è al mattino (10.15 - 11.00 - 11.30) e al pomeriggio (14.30 - 15.15 - 16.00 - 16.45). A Villa Pizzo di Cernobbio (Como), con un percorso alla scoperta delle meraviglie che si nascondono dietro al mondo della botanica nel parco della Villa che si affaccia direttamente sul Lago di Como. Ed ancora a Villa Carlotta sulla Tremezzina, (Co), al Parco della Fondazione Minoprio (Vertemate con Minoprio, CO), Villa Cipressi (Varenna, Lc), Giardino di Palazzo Arese Borromeo (Cesano Maderno, MB), Il Vittoriale degli Italiani (Gardone Riviera, BS), Giardino Botanico Heller (Gardone Riviera, BS), Rocca di Lonato del Garda (Lonato del Garda, BS), Parco Nocivelli (Verolanuova, Bs), Fondazione Paolo e Carolina Zani (Cellatica, Bs).

A Varese apre le porte ai bambini Villa Panza; in provincia, invece, Villa della Porta Bozzolo a Casalzuigno. Qui i partecipanti potranno conoscere la storia del parco, i colori e i profumi delle sue rose, la storia della famiglia Della Porta e dell'amore che portò a ridisegnare l'impianto dei giardini della Villa. Seguendo le indicazioni degli educatori Fai, il percorso partirà dal parterre all'italiana e si snoderà attraverso il roseto, il frutteto a spalliera e il grande teatro verde che fa da quinta scenografica alla Villa. La guida fornirà ai partecipanti alcuni indizi botanici (foglie o altri elementi diagnostici) attraverso i quali riconoscere piante e fiori presenti nel giardino della Villa. Durante la giornata, saranno in ultimo organizzate visite guidate alla Villa. Lo splendido giardino monumentale della villa è anche un luogo ideale per un picnic all'aria aperta, con tante attività di intrattenimento per tutta la famiglia. Ognuno potrà portare il proprio pranzo al sacco da gustare sul prato.

In provincia di Milano c'è anche Villa Visconti Borromeo Litta a Lainate. Bambini e famiglie potranno scoprire piante, fiori e le altre meraviglie del complesso monumentale. Ad aiutarli nella scoperta del tesoro ci saranno i volontari dell'Associazione Amici di Villa Litta. In più, dalle ore 14.30 alle ore 17.00, l'Associazione ALAO – Associazione Lombarda Amatori Orchidee sarà pronta ad accogliere il pubblico per una visita guidata con un'apertura speciale delle serre Liberty per ammirare la collezione di orchidee. Aderisce alla Caccia al Tesoro Botanico anche Bam-Biblioteca degli Alberi di Milano. Qui, l'appuntamento è dalle 10.30 alle 12.30.

Per informazioni sugli orari di apertura delle Ville e inizio della Caccia al Tesoro e prenotazioni: www.grandigiardini.it