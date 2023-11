Cernobbio, tre incontri su animali, giallo e arte con “Aspettando Parolario”: le date

Cernobbio, 5 novembre 2023 – Fino al 23 novembre prosegue il ciclo di incontri “Aspettando Parolario”, organizzato dalla Associazione Culturale Parolario che da 23 anni progetta l’omonimo Festival tra Como e Cernobbio. La rassegna ha lo scopo di tenere viva l’attenzione sul libro e la lettura e di avvicinare nuovi lettori attraverso gli incontri con scrittori.

Lunedi 6 novembre alle 18 alla Libreria Feltrinelli, incontro organizzato in collaborazione con Enpa Como e il Canile di Valbasca. Alessandra Piccolo sarà presente con “Il cane in città. Suggerimenti, risposte ai problemi più comuni”, in dialogo con Marco Marelli, presidente Enpa Como. Una conversazione su come gestire al meglio la relazione con il proprio cane negli spazi della città, che offrono tantissime possibilità per una vita ugualmente sana e soddisfacente.

Giovedi 9 novembre alle 21 a Villa Bernasconi di Cernobbio, incontro in giallo con Rosa Teruzzi e “Il valzer dei traditori”, in dialogo con Marco Gatti: ritorna Libera, la “Miss Marple del Giambellino”, insieme a tutta la squadra della “Premiata Agenzia Fiori e Delitti”. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria sul sito www.villabernasconi.eu.

Infine sabato 11 novembre alle 18.30 allo Spazio Officina, Max Museo di Chiasso, nell'ambito della mostra l'opera grafica “Carmina Burana” di Giuliano Collina, Roberto Borghi terrà una conversazione sui rapporti tra pittura e letteratura italiane del secondo Novecento, e in particolare sulle fonti letterarie della pittura di Collina.